Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia diventano zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia diventeranno zona arancione. Le altre regioni invece dovrebbero rimanere in zona gialla. Il Ministro... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021)Romagna,diventeranno. Le altre regioni invece dovrebbero rimanere ingialla. Il Ministro...

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - ricpuglisi : +++ CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, SICILIA E VENETO IN ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ +++ #ordinanza - mrzchm : RT @evavola: Secondo il #tgla7, se la Lombardia non si rimette in carreggiata dopo l'esclusione di Gallera , per il #cdx la corsa per le el… - x_wallflower_ : RT @liamvoice_: ?Colore regioni da domenica: Nuove zone arancioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Emilia Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia diventano zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza Il Messaggero INDICE RT 1.03, MONITORAGGIO ISS 8 GENNAIO/ 12 Regioni rischio alto: “Nuova stretta”

Monitoraggio Iss 8 gennaio, indice Rt 1.03. Dopo 3 settimane discesa, curva sale: “Epidemia fuori controllo”. 12 Regioni a rischio, serve nuova stretta.

Covid, l’Emilia-Romagna da lunedì in fascia arancione. Attacco della Lega

Lombardia,Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno, da lunedì 11 gennaio, in zona arancione. Le altre regioni dovrebbero rimanere in zona gialla. Non ci saranno invece regioni in zona rossa ...

Monitoraggio Iss 8 gennaio, indice Rt 1.03. Dopo 3 settimane discesa, curva sale: “Epidemia fuori controllo”. 12 Regioni a rischio, serve nuova stretta.Lombardia,Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno, da lunedì 11 gennaio, in zona arancione. Le altre regioni dovrebbero rimanere in zona gialla. Non ci saranno invece regioni in zona rossa ...