LIVE Tour de Ski 2021 | Mass start Val di Fiemme in DIRETTA Fantastico De Fabiani | è secondo! Neprayeva | prima vittoria al femminile Diggins sempre leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la sprint e buona serata 16.11:resta in testa nella generale con 55? su Stupak, Karlsson, oggi 12ma, a 1’52”, Andersson a 1’45”, Parmakoski e Hennig a 2’06”, Brennan a 2’11”. Migliore delle azzurre Comarella 21ma 16.09: A completare la top ten di oggi Stadlober quarta, poi Matintalo, Parmakoski, Zhambalova, Stupak,e Kirpichenko 16.08: Comarella è la migliore delle italiane, 21ma a 1’17”, Scardoni chiude al 36mo posto a 2’28”, poi Di centa 37ma a 2’35”, Franchi 37ma a 2’39” 16.07: Disastro Brennan che chiude stravolta a 2 minuti da Nepryaeva 16.06:alla fine riesce a limitare i danni su Stupak che perde brillantezza nel finale, è ottava a 15?, ...