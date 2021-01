LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 gennaio: Francesco De Fabiani sul podio! Pinturault domina il gigante, Hofer 4° nel biathlon (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (8 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della prova della discesa femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE della sprint femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della sprint maschile di biathlon La DIRETTA LIVE delle mass start tc di sci di fondo 15.32 SKELETON – Terminata la prima run della tappa di Coppa del Mondo al femminile in quel di Winterberg. In testa troviamo la teutonica Tina Hermann in 57.58. Seguono a 2 centesimi Elena Nikitina e a 6 centesimi Jacqueline ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (8) Ladelmaschile di sci alpino Ladella prova della discesa femminile di sci alpino Ladella sprint femminile diLadella sprint maschile diLadelle mass start tc di sci di fondo 15.32 SKELETON – Terminata la prima run della tappa di Coppa del Mondo al femminile in quel di Winterberg. In testa troviamo la teutonica Tina Hermann in 57.58. Seguono a 2 centesimi Elena Nikitina e a 6 centesimi Jacqueline ...

