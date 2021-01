LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 gennaio: De Aliprandini lontano, tra poco Dorothea Wierer (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (8 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della prova della discesa femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE della sprint femminile di biathlon La DIRETTA LIVE della sprint maschile di biathlon La DIRETTA LIVE delle mass start tc di sci di fondo 10.48 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault è al comando del gigante di Adelboden con 0.96 sullo svizzero Marco Odermatt e 0.97 sul croato Filip Zubcic. Il transalpino ha ipotecato la vittoria. Male Luca De Aliprandini, attualmente nelle retrovie a 2?64. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (8) Ladel gigante maschile di sci alpino Ladella prova della discesa femminile di sci alpino Ladella sprint femminile di biathlon Ladella sprint maschile di biathlon Ladelle mass start tc di sci di fondo 10.48 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault è al comando del gigante di Adelboden con 0.96 sullo svizzero Marco Odermatt e 0.97 sul croato Filip Zubcic. Il transalpino ha ipotecato la vittoria. Male Luca De, attualmente nelle retrovie a 2?64. ...

Live Timing Slalom Gigante Maschile Adelboden (SUI) Gioco dei podi

coppa del mondo maschile. Il norvegese, eccetto la strepitosa 2^ manche di Campiglio, sta vivendo una prima parte di stagione con più bassi che alti. La corsa per la coppa è apertissima, ma ora serve ...

