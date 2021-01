LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Pinturault padrone, 4° Kilde, 14° De Aliprandini (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.18 Odermatt resiste in testa alla classifica di Gigante con appena 10 punti su Pinturault: 350 contro 340. Domani si replica ad Adelboden con un nuovo Gigante. 14.16 In classifica generale Pinturault vola a 575 punti, ma Kilde non molla ed è secondo a 515. 3° Odermatt a 451. La sensazione, tuttavia, è che ormai sia corsa a due per la Coppa del Mondo generale. 14.15 Gli azzurri: 14° De Alipranini (7 posizioni recuperate) e 22° Borsotti. Fuori Tonetti, che era in corsa per la top10. 14.14 Kilde, 4°, ha comunque limitato i danni nei confronti del ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.18 Odermatt resiste in testa alla classifica dicon appena 10 punti su: 350 contro 340. Domani si replica adcon un nuovo. 14.16 In classifica generalevola a 575 punti, manon molla ed è secondo a 515. 3° Odermatt a 451. La sensazione, tuttavia, è che ormai sia corsa a due per la Coppa del Mondo generale. 14.15 Gli azzurri: 14° De Alipranini (7 posizioni recuperate) e 22° Borsotti. Fuori Tonetti, che era in corsa per la top10. 14.14, 4°, ha comunque limitato i danni nei confronti del ...

