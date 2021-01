LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Pinturault fa il vuoto, 2° Odermatt (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Adelboden LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A ST. ANTON DALLE 11.45 10.33 Tutto sommato, nonostante due errori evidenti, Kilde limita i danni ed è 7° a 1?81. La top5 è distante appena 39 centesimi. 10.32 Distacchi davvero abissali. Muffat-Jeandet è 8° a 2?41 dal connazionale Pinturault. Vediamo ora se il norvegese Kilde limiterà i danni. 10.30 Lontano anche il francese Faivre, ottavo a 2?52. De Aliprandini resta ultimo, si prospetta un’altra giornata difficile per l’Italia dopo Zagabria. 10.28 Il norvegese Braathen è settimo a 2 secondi. Oggi comunque la vittoria è in mano a Pinturault. Ha davvero fatto il vuoto, può andare in fuga in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDILADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A ST. ANTON DALLE 11.45 10.33 Tutto sommato, nonostante due errori evidenti, Kilde limita i danni ed è 7° a 1?81. La top5 è distante appena 39 centesimi. 10.32 Distacchi davvero abissali. Muffat-Jeandet è 8° a 2?41 dal connazionale. Vediamo ora se il norvegese Kilde limiterà i danni. 10.30 Lontano anche il francese Faivre, ottavo a 2?52. De Aliprandini resta ultimo, si prospetta un’altra giornata difficile per l’Italia dopo Zagabria. 10.28 Il norvegese Braathen è settimo a 2 secondi. Oggi comunque la vittoria è in mano a. Ha davvero fatto il, può andare in fuga in ...

