LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: gran manche di Leitinger 13.24 Il giovane americano River Radamus è terzo a 0.75. Tocca al francese Sarrazin, poi De Aliprandini. 13.23 L'austriaco Schwarz si inserisce in seconda piazza a 0.48 dal connazionale Leitinger. 13.22 Errore di linea sulla stradina per Borsotti. E' 3° a 1?15. Gara discreta, tutt'altro che memorabile. 13.21 Per ora tutti oltre il secondo di distacco da Leitinger. Il tedesco Schmid è secondo 1?06. Tocca a Giovanni Borsotti, parte con 0.25 sull'austriaco. 13.19 Il francese Favrot perde un'enormità sul muro ed è 2° a 1?22 dalla vetta. 13.18 Ecco l'uomo della rimonta odierna. L'austriaco Roland Leitinger rifila 1?23 a Sette: può recuperare tante posizioni. 13.17 Ottimo Sette sul muro finale, si porta in vetta con 0.44 su Philp. 13.16 2'22?95 il tempo di Philp.

