LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta da brividi per i meneghini (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Olimpia Milano, match valido per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Serata da brividi in quel di Madrid, dove l’Olimpia Milano aprirà il girone di ritorno della regular season di Eurolega contro una delle squadre più nobili del Vecchio Continente. Il sodalizio allenato da Ettore Messina ha chiuso il 2020 con il ko all’overtime contro la capolista CSKA Mosca e attualmente si trova in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la diciottesima giornata dell’2020-2021 di. Serata dain quel di, dove l’aprirà il girone di ritorno della regular season dicontro una delle squadre più nobili del Vecchio Continente. Il sodalizio allenato da Ettore Messina ha chiuso il 2020 con il ko all’overtime contro la capolista CSKA Mosca e attualmente si trova in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai ...

fleursungie : quanti e quali riti satanici devo far per avere una live del real - lolo_is_bona : Ciao prima di tutto Buon anno! Lo so forse è leggermente tardi?? Comunque ho visto un video della live di Sofi (sor… - Calciodiretta24 : LaLiga, Osasuna – Real Madrid: diretta live, risultato in tempo reale - santamaria_real : RT @santamaria_real: Live to PADOVA ?? uomini VENETI caldi, vogliosi, che dopo che mi hanno sborrato in culo, me lo vogliono dare ancora! ??… - Fantacalciok : LaLiga, Siviglia – Real Sociedad: diretta live, risultato in tempo reale -