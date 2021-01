LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 7-8, Eurolega basket in DIRETTA: ottimo avvio difensivo dei meneghini (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout televisivo in corso. 7-8 Ripartenza madrilena: Abalde si mette in proprio e va a segno con la tripla. 4-8 Bell’affondo di Moraschini, che va a bersaglio col sottomano. 4-6 Prezioso rimbalzo offensivo di Garuba, Tavares schiaccia di prepotenza. 2-6 2/2 di Punter ai liberi. 2-4 Tarczewski, sfidato al tiro, riporta avanti i meneghini. 2-2 Penetrazione dalla sinistra di Abalde, facile il canestro di Tavares. 0-2 Delaney col layup inaugura il match del “WiZink Center”. INIZIO MATCH 20.58 QUINTETTO Milano – Punter, Delaney, Moraschini, LeDay, Tarczewski. 20.57 QUINTETTO Real Madrid – Alocen, Causeur, Abalde, Garuba, Tavares 20.54 All’andata, giocata lo scorso 16 ottobre, l’AX Armani Exchange riuscì a sconfiggere i Blancos per 78-70: in quella ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout televisivo in corso. 7-8 Ripartenza madrilena: Abalde si mette in proprio e va a segno con la tripla. 4-8 Bell’affondo di Moraschini, che va a bersaglio col sottomano. 4-6 Prezioso rimbalzo offensivo di Garuba, Tavares schiaccia di prepotenza. 2-6 2/2 di Punter ai liberi. 2-4 Tarczewski, sfidato al tiro, riporta avanti i. 2-2 Penetrazione dalla sinistra di Abalde, facile il canestro di Tavares. 0-2 Delaney col layup inaugura il match del “WiZink Center”. INIZIO MATCH 20.58 QUINTETTO– Punter, Delaney, Moraschini, LeDay, Tarczewski. 20.57 QUINTETTO– Alocen, Causeur, Abalde, Garuba, Tavares 20.54 All’andata, giocata lo scorso 16 ottobre, l’AX Armani Exchange riuscì a sconfiggere i Blancos per 78-70: in quella ...

