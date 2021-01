LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 64-67, Eurolega basket in DIRETTA: Blancos in rimonta, finale di fuoco! (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla persa dall’Olimpia. Timeout Real Madrid a 3’36” dalla sirena. 64-68 1/2 in lunetta per Delaney. 64-67 Tyus a segno dalla media distanza. I madrileni sono tornati incredibilmente a un solo possesso di distanza. 62-67 Tripla di Carrroll, che è semplicemente incontenibile. 59-67 LeDay spezza il parziale di 8-0 del Real. 59-65 Carroll trasforma il libero supplementare. 58-65 Ancora Carroll, altro potenziale gioco da tre punti. 56-65 Carroll completa il gioco da tre punti. 55-65 Carroll è on fire: parabola vincente e fallo subito. 53-65 Si iscrive alla partita anche Alex Tyus: schiacciata per lui. 51-65 I primi due punti del match di Jeff Brooks. 51-63 E’ ancora Carroll a tenere a galla il Madrid. Hines sbaglia il libero ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalla persa dall’. Timeouta 3’36” dalla sirena. 64-68 1/2 in lunetta per Delaney. 64-67 Tyus a segno dalla media distanza. I madrileni sono tornati incredibilmente a un solo possesso di distanza. 62-67 Tripla di Carrroll, che è semplicemente incontenibile. 59-67 LeDay spezza il parziale di 8-0 del. 59-65 Carroll trasforma il libero supplementare. 58-65 Ancora Carroll, altro potenziale gioco da tre punti. 56-65 Carroll completa il gioco da tre punti. 55-65 Carroll è on fire: parabola vincente e fallo subito. 53-65 Si iscrive alla partita anche Alex Tyus: schiacciata per lui. 51-65 I primi due punti del match di Jeff Brooks. 51-63 E’ ancora Carroll a tenere a galla il. Hines sbaglia il libero ...

