LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 41-55, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini volano nel terzo quarto (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-58 Campo aperto in contropiede per Carroll, cinque punti consecutivi per lui. 44-58 Palleggio, arresto e tripla per Carroll. 41-58 BOMBA DI PUNTER! Che circolazione di palla per l’Olimpia, il play la trasforma in oro! 41-55 Ancora Malcolm Delaney col cameriere! Che avvio di secondo tempo per Milano! 41-53 Delaney sfrutta un errore di Tavares e va a segno da sotto. 41-51 LEDAY DA TRE! DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO! 41-48 Alley oop sull’asse Laprovittola-Tavares. 39-48 SI ALLUNGA IL PARZIALE MILANESE! E’ Punter ad andare a bersaglio dalla media distanza. Timeout Real Madrid. 39-46 Punter sbaglia ma Tarczewski è pronto col tap-in. Parziale di 0-7 in avvio di terzo quarto per Milano! 39-44 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-58 Campo aperto in contropiede per Carroll, cinque punti consecutivi per lui. 44-58 Palleggio, arresto e tripla per Carroll. 41-58 BOMBA DI PUNTER! Che circolazione di palla per l’, il play la trasforma in oro! 41-55 Ancora Malcolm Delaney col cameriere! Che avvio di secondo tempo per! 41-53 Delaney sfrutta un errore di Tavares e va a segno da sotto. 41-51 LEDAY DA TRE! DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO! 41-48 Alley oop sull’asse Laprovittola-Tavares. 39-48 SI ALLUNGA IL PARZIALE MILANESE! E’ Punter ad andare a bersaglio dalla media distanza. Timeout. 39-46 Punter sbaglia ma Tarczewski è pronto col tap-in. Parziale di 0-7 in avvio diper! 39-44 ...

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 39-39, Eurolega basket in DIRETTA: primo tempo di valore per i meneghini

Serie D. Tutto pronto per l'11° giornata di campionato

Prosegue a larghe falcate il Campionato Serie D giunto all’11° giornata (la 13° per i gironi A e C) in programma domenica 10 gennaio alle ore 14.30. Un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta ...

Serie D - Campionato: tutto pronto per l’11^ giornata

Girone D: Aglianese – Real Forte Querceta (Giuseppe Romaniello di Napoli)[live], Bagnolese – Pro Livorno Sorgenti (Marco Di Loreto di Terni), Corticella – Ghivizzano Borgoamozzano (Martina Molinaro di ...

