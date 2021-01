LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 39-39, Eurolega basket in DIRETTA: primo tempo di valore per i meneghini (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Ci fermiamo per qualche minuto, ma ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa. 21.48 Il top scorer della prima metà di gara è un chirurgico Gigi Datome, autore di 9 punti con 4/4 al tiro. Tra i madrileni 8 punti a testa per Nicolas Laprovittola e Walter Tavares. 21.45 primo tempo di valore dell’Olimpia Milano, che dopo 20? è in perfetta parità sul campo del Real Madrid. Grande equilibrio in campo, nessuna delle due squadre è riuscito a prendere il controllo del match. FINE primo tempo: Real Madrid-Olimpia Milano 39-39 39-39 Il pressing alto di Milano non va a buon fine: ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Ci fermiamo per qualche minuto, ma ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa. 21.48 Il top scorer della prima metà di gara è un chirurgico Gigi Datome, autore di 9 punti con 4/4 al tiro. Tra i madrileni 8 punti a testa per Nicolas Laprovittola e Walter Tavares. 21.45didell’, che dopo 20? è in perfetta parità sul campo del. Grande equilibrio in campo, nessuna delle due squadre è riuscito a prendere il controllo del match. FINE39-39 39-39 Il pressing alto dinon va a buon fine: ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 18-17, Eurolega basket in DIRETTA: equilibrio nel primo quarto OA Sport Serie D. Tutto pronto per l'11° giornata di campionato

Prosegue a larghe falcate il Campionato Serie D giunto all’11° giornata (la 13° per i gironi A e C) in programma domenica 10 gennaio alle ore 14.30. Un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta ...

Serie D - Campionato: tutto pronto per l’11^ giornata

Girone D: Aglianese – Real Forte Querceta (Giuseppe Romaniello di Napoli)[live], Bagnolese – Pro Livorno Sorgenti (Marco Di Loreto di Terni), Corticella – Ghivizzano Borgoamozzano (Martina Molinaro di ...

