LIVE – Real Madrid-Olimpia Milano 12-8, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Real Madrid ospita l’AX Armani Exchange Milano nella 18° giornata di Eurolega 2020/2021. I madrileni sono attualmente terzi, dopo un inizio non semplicissimo hanno avuto il merito di rilanciarsi ed infilare un’importante serie di vittoria. I meneghini sono più altalenanti, ma sono in piena lotta per il posto playoff, obiettivo minimo della campagna europea. Venerdì 8 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo Reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Real Madrid-Olimpia Milano 12-8 6? – Canestro da 3 di Causeur! Sprint degli iberici. 12-8. 6? – Tavares nuovamente Realizzatore, ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilospita l’AX Armani Exchangenella 18° giornata di. I madrileni sono attualmente terzi, dopo un inizio non semplicissimo hanno avuto il merito di rilanciarsi ed infilare un’importante serie di vittoria. I meneghini sono più altalenanti, ma sono in piena lotta per il posto playoff, obiettivo minimo della campagna europea. Venerdì 8 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempoe su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA12-8 6? – Canestro da 3 di Causeur! Sprint degli iberici. 12-8. 6? – Tavares nuovamenteizzatore, ...

zazoomblog : LIVE – Real Madrid-Olimpia Milano 32-32 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Madrid-Olimpia #Milano #32-32 - zazoomblog : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 18-17 Eurolega basket in DIRETTA: equilibrio nel primo quarto - #Madrid-Olimpia… - infoitsport : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta da brividi per i meneghini - Sunnirabbit07 : RT @Eu_everglow_: Buon pomeriggio personcine carine~?? Oggi Aisha era in live e a quanto pare una scoiattolina curiosa è andata a riempirl… - Sunnirabbit07 : RT @Eu_everglow_: Buongiorno personcine carine. ?? La real si è finalmente fatta viva;^; e ha anche fatto una live. Che bello~ sono stata p… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 64-67, Eurolega basket in DIRETTA: Blancos in rimonta, finale di fuoco! OA Sport LIVE Calciomercato, DIRETTA 8 gennaio: idea Mbappè per il Liverpool, il Napoli fissa il prezzo per Milik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo live. La nostra diretta testuale termina qui, buona serata da OA Sport. 21.56 HELLAS VERONA - Juric ...

Serie D. Tutto pronto per l'11° giornata di campionato

Prosegue a larghe falcate il Campionato Serie D giunto all’11° giornata (la 13° per i gironi A e C) in programma domenica 10 gennaio alle ore 14.30. Un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie per averci seguito, appuntamento al prossimo live. La nostra diretta testuale termina qui, buona serata da OA Sport. 21.56 HELLAS VERONA - Juric ...Prosegue a larghe falcate il Campionato Serie D giunto all’11° giornata (la 13° per i gironi A e C) in programma domenica 10 gennaio alle ore 14.30. Un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta ...