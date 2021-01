LIVE Italia-Ungheria 9-8, World League pallanuoto in DIRETTA: gli azzurri si scatenano nell’ultimo quarto e sono in semifinale! (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02: Si chiude qui la nostra DIRETTA da Debrecen. Italia-Ungheria 9-8 e azzurri in semifinale. Grazie per averci seguito e buona serata 21.01: L’altra semifinale sarà tra Grecia e Spagna 21.00. L’Italia sarà dunque in semifinale contro il Montenegro domani nella fase europea della World League. Di Fulvio decretato MVP Italia IN SEMIFINALEEEEEEEEE!!! Non è efficace l’ultimo attacco ungherese! 9-8 per l’Italia 0?16 Fallo in attacco Italia 0?45 Il gol di Angyal in superiorità numerica, c’è ancora da soffrire! 1’13” Palla rubata e persa dagli azzurri 1’39” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLITANOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Di Somma lo serve ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02: Si chiude qui la nostrada Debrecen.9-8 ein semifinale. Grazie per averci seguito e buona serata 21.01: L’altra semifinale sarà tra Grecia e Spagna 21.00. L’sarà dunque in semifinale contro il Montenegro domani nella fase europea della. Di Fulvio decretato MVPIN SEMIFINALEEEEEEEEE!!! Non è efficace l’ultimo attacco ungherese! 9-8 per l’0?16 Fallo in attacco0?45 Il gol di Angyal in superiorità numerica, c’è ancora da soffrire! 1’13” Palla rubata e persa dagli1’39” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLITANOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Di Somma lo serve ...

