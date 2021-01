LIVE Italia-Ungheria 5-5, World League pallanuoto in DIRETTA: Di Fulvio sigla il quinto pari (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’30” GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DI FulvioOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 5-5 dal versante sinistro arriva l’ennesimo pari azzurro INIZIO ULTIMO QUARTO L’Ungheria chiude in vantaggio il terzo quarto: 4-5 0’17” ultimo possesso per gli azzurri 2’12” Ancora Ungheria in vantaggio con la superiorità numerica. La rete è di Angyal dalla corta distanza 2’41” Ripartenza degli azzurri ma Di Fulvio conclude fuori 3’20” GOOOOOOOOOOOOOL DI FulvioOOOOOOOOOOOO!!! Riceve palla sulla sinistra e lascia partire una conclusione imprendibile sul palo più vicino 4’09” Altra superiorità sprecata dagli azzurri poco incisivi in attacco 5’49” L’Ungheria sfrutta la superiorità numerica e torna in vantaggio con la conclusione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’30” GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DIOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 5-5 dal versante sinistro arriva l’ennesimoazzurro INIZIO ULTIMO QUARTO L’chiude in vantaggio il terzo quarto: 4-5 0’17” ultimo possesso per gli azzurri 2’12” Ancorain vantaggio con la superiorità numerica. La rete è di Angyal dalla corta distanza 2’41” Ripartenza degli azzurri ma Diconclude fuori 3’20” GOOOOOOOOOOOOOL DIOOOOOOOOOOOO!!! Riceve palla sulla sinistra e lascia partire una conclusione imprendibile sul palo più vicino 4’09” Altra superiorità sprecata dagli azzurri poco incisivi in attacco 5’49” L’sfrutta la superiorità numerica e torna in vantaggio con la conclusione di ...

