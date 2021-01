LIVE Italia-Ungheria 3-4, World League pallanuoto in DIRETTA: Manhercz riporta avanti i magiari (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’09” Altra superiorità sprecata dagli azzurri poco incisivi in attacco 5’49” L’Ungheria sfrutta la superiorità numerica e torna in vantaggio con la conclusione di Manhercz alla seconda rete: 3-4 7’00” Sul palo la conclusione dalla distanza di Sedlmayer 7’27” Palla persa dall’Italia in attacco INIZIO TERZO QUARTO Si chiude con il punteggio di 3-3 la prima parte di gara 0’35” GOOOOOOOOOOOOOOL DI SOMMAAAAAAAAAAA!!! Riceve palla sulla destra e lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto la traversa. Primo gol in superiorità per gli azzurri 0’54” Superiorità per gli azzurri e time out per Campagna. L’Italia non ha mai segnato con l’uomo in più e sono già sei le superiorità quando manca meno di un minuto all’intervallo lungo 2’36” ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’09” Altra superiorità sprecata dagli azzurri poco incisivi in attacco 5’49” L’sfrutta la superiorità numerica e torna in vantaggio con la conclusione dialla seconda rete: 3-4 7’00” Sul palo la conclusione dalla distanza di Sedlmayer 7’27” Palla persa dall’in attacco INIZIO TERZO QUARTO Si chiude con il punteggio di 3-3 la prima parte di gara 0’35” GOOOOOOOOOOOOOOL DI SOMMAAAAAAAAAAA!!! Riceve palla sulla destra e lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto la traversa. Primo gol in superiorità per gli azzurri 0’54” Superiorità per gli azzurri e time out per Campagna. L’non ha mai segnato con l’uomo in più e sono già sei le superiorità quando manca meno di un minuto all’intervallo lungo 2’36” ...

fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - mugiwaraitalia : New post in Mugiwara Italia: Alle 22 Live Recap di One Piece Ospite Speciale La Regina della Community… - CryAntonino : RT @emergency_live: Covid in Italia: 620 decessi e 17.533 contagi. Stabili le terapie intensive - FumagalliFra : RT @stefanofacco99: Top 3 programmi televisivi in Italia: Primo posto a pari merito Propaganda Live e una pezza di Lundini, non c'è un seco… - bot_naps : Quel clunky di Vodka ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -