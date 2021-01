LIVE – Italia-Ungheria 2-3: pallanuoto World League 2021 maschile quarti di finale DIRETTA (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ricomincia la World League di pallanuoto maschile. Si disputano i quarti di finale della competizione sospesa lo scorso anno per via della pandemia: il Settebello di Sandro Campagna affronta l’Ungheria nel match di quarti di finale che si disputerà a Debrecen. Si comincia alle ore 20:00: Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA scritta, segui gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E I RISULTATI IL PROGRAMMA E GLI ORARI …………………………………. Italia – Ungheria 2-3 Q2 – 6? 2-3 Ungheria, purtroppo non riusciamo a passare noi in vantaggio e c’è il gol di Hosnyanszky. Q2 – 4? GOL DELL’Italia CON ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ricomincia ladi. Si disputano ididella competizione sospesa lo scorso anno per via della pandemia: il Settebello di Sandro Campagna affronta l’nel match didiche si disputerà a Debrecen. Si comincia alle ore 20:00: Sportface.it vi terrà compagnia con unascritta, segui gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAIL REGOLAMENTO IL TABELLONE E I RISULTATI IL PROGRAMMA E GLI ORARI ………………………………….2-3 Q2 – 6? 2-3, purtroppo non riusciamo a passare noi in vantaggio e c’è il gol di Hosnyanszky. Q2 – 4? GOL DELL’CON ...

