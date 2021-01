LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi venerdì 8 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di venerdì 8 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 8 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 412.619 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALEIN: 412.619 Di seguito iperd’sino ad ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia Coronavirus, ultime news. In Italia 400mila vaccinati, Arcuri: “Primi in Europa”. LIVE Sky Tg24 LIVE da Adelboden per la prima manche del gigante maschile: è una Chuenisbargli perfetta

Alle 10.15 si parte su una pista simbolo, per il primo dei due giganti nel tempio svizzero. Pinturault con l'1, poi Ford, Zubcic e Kranjec prima dei norvegesi e di Odermatt: ...

Coronavirus, il bollettino del 6 gennaio: 20.331 contagiati, 548 morti

Nei reparti Covid-19 sono 23.174 i degenti (-221), mentre nelle terapie intensive ci sono 2.571 persone, 2 in più rispetto ieri. In Italia somministrate 260.948 dosi di vaccino ...

