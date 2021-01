LIVE – Bollettino oggi, venerdì 8 gennaio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di venerdì 8 gennaio. In seguito alle festività natalizie, il Premier Conte ha voluto emanare delle regole fino a metà gennaio: il weekend tra il 9 e il 10 tutto il territorio sarà in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 18.020 nuovi contagi, 414 morti, 15.659 guariti, 121.275 tamponi, 2.587 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di. In seguito alle festività natalizie, il Premier Conte ha voluto emanare delle regole fino a metà: il weekend tra il 9 e il 10 tutto il territorio sarà in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 18.020 nuovi, 414 morti, 15.659 guariti, 121.275 tamponi, 2.587 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di ...

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di venerdì 8 gennaio. In seguito alle festività natalizie, il Premier Conte ha voluto emanare delle regole fino a metà ...

Covid, Toscana in giallo ma i dati sui contagi tornano a salire / LIVE

Firenze, 8 gennaio 2021 - Completata ieri mattina da parte di Pfizer la seconda fornitura di 24.375 dosi complessive di vaccino anti-Covid alla Toscana: secondo quanto spiega la Regione sono state con ...

