L' Italia Pensa in grande da sempre Così riesce a superare ogni ostacolo

Ferruccio Gattuso Da domani su Rete 4 la seconda stagione sulle storie di aziende al top Dalla sua casa a Lignano Sabbiadoro si vede il mare, la laguna fa correre lo sguardo. In questi giorni difficili di spostamenti mirati, l'appuntamento quotidiano, per Rachele Restivo, è con una famiglia di cigni socievoli e un po' golosi. L'altro, quello professionale, però, è con la seconda stagione di Pensa in grande, storie di imprenditori Italiani in onda su Rete 4 da domani alle ore 15,30, programma di cui la conduttrice friulana di origini sicule è ideatrice e capo progetto. La prima stagione di Pensa in grande si è conquistata il premio tv Moige per «essere un format dal carattere formativo». Se lo aspettava? «Avevo fiducia nell'idea e non posso che dire grazie per il supporto ricevuto dalla ...

"Quando si fa notare che la Germania nel momento in cui impone le chiusure mette a disposizione ristori pari al 75% del fatturato – prosegue la lettera –, i nostri governanti rispondono spesso che la ...

L’ultimo illuministaCosa ci dice Leonardo Sciascia dell’Italia sfasciata di oggi

Il pensiero dello scrittore di Racalmuto, vero ponte tra Europa e Sicilia, ha attraversato il secolo e segnato uno spartiacque nella vita culturale del Paese. Eppure, mai come in questi tempi si avver ...

