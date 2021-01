Lista civica “Ali per la Città”, lettera ai candidati sindaco di Salerno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Lista civica “Ali per la Città” indirizzata ai candidati alla carica di sindaco di Salerno. “I primi segnali del nuovo anno, tanto atteso e da poco iniziato, non sono incoraggianti.La Città, già piegata da una lunga crisi economica e ora piagata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria, è al centro di fenomeni atmosferici estremi che stanno mettendo a rischio la tenuta di molti luoghi pubblici. E, speriamo che dopo l’Epifania, una volta passate le Feste da pochi vissute nella gioia, molte speranze non debbano trasformarsi in delusioni.Intanto, stiamo assistendo in questi giorni ad un inaspettato e inusuale fermento intorno alle candidature alla massima carica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della“Ali per la” indirizzata aialla carica didi. “I primi segnali del nuovo anno, tanto atteso e da poco iniziato, non sono incoraggianti.La, già piegata da una lunga crisi economica e ora piagata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria, è al centro di fenomeni atmosferici estremi che stanno mettendo a rischio la tenuta di molti luoghi pubblici. E, speriamo che dopo l’Epifania, una volta passate le Feste da pochi vissute nella gioia, molte speranze non debbano trasformarsi in delusioni.Intanto, stiamo assistendo in questi giorni ad un inaspettato e inusuale fermento intorno alle candidature alla massima carica ...

VOLTERRA. «Tutelare prodotto, territorio e lavoratori». È la richiesta della lista civica “Per Volterra” sulla vicenda tra Locatelli e Atisale, soci di maggioranza e minoranza nell’ex Salina di Stato, ...

ARDESIO – ELEZIONI – Si tenta di costruire la seconda lista. Caccia: “La nostra sarà più… civica”

E’ l’ex sindaco Fabrizio Zucchelli che sta cercando di costruire una lista alternativa a quella che si dà per scontata, quella che fa riferimento al sindaco attuale Yvan Caccia. E quella che si cerca ...

