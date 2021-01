Licia Colò, torno in tv per raccontarvi il nostro Eden (Di venerdì 8 gennaio 2021) Parola della nuova signora del sabato sera di La7, Licia Colò, da sempre paladina dell'ambiente e ... perché il brutto, purtroppo, ce lo mostrano tutti i giorni i Tg. Lanciamo temi, per stimolare ... Leggi su ildecoder (Di venerdì 8 gennaio 2021) Parola della nuova signora del sabato sera di La7,, da sempre paladina dell'ambiente e ... perché il brutto, purtroppo, ce lo mostrano tutti i giorni i Tg. Lanciamo temi, per stimolare ...

LucaStanisci : RT @Agenzia_Ansa: #LiciaColo, torno in tv per raccontarvi il nostro #Eden. Da sabato 9/1 su La7 per 'un pianeta da salvare' #ANSA https://t… - Brunomgiordano : Stiamo ancora a Licia Colo' - CorriereQ : Intervista con Licia Colò: come ritrovare l’Eden - Agenzia_Ansa : #LiciaColo, torno in tv per raccontarvi il nostro #Eden. Da sabato 9/1 su La7 per 'un pianeta da salvare' #ANSA - lamescolanza : Licia Colò, torno in tv per raccontarvi il nostro Eden -