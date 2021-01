“L'hanno vista dalle finestre”. Assalto al Congresso, ecco dov'era Melania Trump: la prova che vuole andarsene presto (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'opinione pubblica americana è rimasta particolarmente colpita dai vari retroscena sulla famiglia di Donald Trump, che avrebbe proseguito indisturbata i propri impegni mentre migliaia di sostenitori del presidente prendevano d'Assalto il Congresso. Il bilancio di una delle pagine più buie della democrazia americana è stato di cinque morti (uno era un agente di polizia) e di decine di feriti, ma soprattutto ha segnato la fine ingloriosa dell'era Trump, che ha dato adito ai suoi nemici di chiedere addirittura la rimozione immediata, essendo accusato di aver istigato la violenza con la storia delle elezioni rubate. Tutto ciò non sembra però aver toccato particolarmente i membri della famiglia di “The Donald”: Eric Trump era impegnato in un compleanno, Donald Jr in una conferenza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'opinione pubblica americana è rimasta particolarmente colpita dai vari retroscena sulla famiglia di Donald, che avrebbe proseguito indisturbata i propri impegni mentre migliaia di sostenitori del presidente prendevano d'il. Il bilancio di una delle pagine più buie della democrazia americana è stato di cinque morti (uno era un agente di polizia) e di decine di feriti, ma soprattutto ha segnato la fine ingloriosa dell'era, che ha dato adito ai suoi nemici di chiedere addirittura la rimozione immediata, essendo accusato di aver istigato la violenza con la storia delle elezioni rubate. Tutto ciò non sembra però aver toccato particolarmente i membri della famiglia di “The Donald”: Ericera impegnato in un compleanno, Donald Jr in una conferenza e ...

OfficialASRoma : Oggi Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori hanno partecipato a una delle iniziative organizzate dal Club attraverso… - Romina32191498 : RT @CrostataW: 'Non me ne frega un ciufolo' delle c4zzate che hanno detto entrambi, della gente che parla senza sapere, dell'orgoglio, dell… - Christi03315379 : RT @CrostataW: 'Non me ne frega un ciufolo' delle c4zzate che hanno detto entrambi, della gente che parla senza sapere, dell'orgoglio, dell… - Fede35183049 : RT @CrostataW: 'Non me ne frega un ciufolo' delle c4zzate che hanno detto entrambi, della gente che parla senza sapere, dell'orgoglio, dell… - BotCugina : RT @_heronvdale: @yellowbutterbee so bene com’è un test di medicina perché mio fratello e mia cugina lo hanno fatto e hanno visto cose che… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno vista Bridgerton al centro del mondo: 63 milioni di abbonati l’hanno vista in 4 settimane Tv Fanpage Addio a Luigi Testaferrata, Maestro di letteratura, provinciale con orgoglio

Collaboratore del nostro quotidiano e di molti altri, traduttore e membro della Commissione del Premio Boccaccio, si è spento a 88 anni. Oggi i funerali a Empoli ...

“Quella di Bologna fu una strage di Stato. Nar compromessi coi servizi segreti. I depistaggi sono stati la regola da piazza Fontana a Ustica”

Il “terrore” “per essere davvero totale, dirompente e inarginabile deve provenire da una mano invisibile“. La riflessione di Michele Leoni, presidente della Corte d’assise di Bologna che ormai un anno ...

Collaboratore del nostro quotidiano e di molti altri, traduttore e membro della Commissione del Premio Boccaccio, si è spento a 88 anni. Oggi i funerali a Empoli ...Il “terrore” “per essere davvero totale, dirompente e inarginabile deve provenire da una mano invisibile“. La riflessione di Michele Leoni, presidente della Corte d’assise di Bologna che ormai un anno ...