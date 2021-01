L'ex capo staff della Casa Bianca Kelly: 'Sarei favorevole alla rimozione di Donald Trump da presidente' (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' stato silurato alla fine del 2018 dopo essere stato segretario alla Sicurezza interna, poi capo dello staff della Casa Bianca nei quattro anni di Donald Trump. John kelli ha assicurato che ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' stato siluratofine del 2018 dopo essere stato segretarioSicurezza interna, poidellonei quattro anni di. John kelli ha assicurato che ...

Ultime Notizie dalla rete : capo staff Assalto al Congresso, si dimette capo staff Melania Trump Adnkronos L'ex capo staff della Casa Bianca Kelly: "Sarei favorevole alla rimozione di Donald Trump da presidente"

L'ex segretario della sicurezza interna silurato nel 2018 a favore del 25esimo emendamento: "I fatti di Capitol Hill mi fanno inorridire" ...

