L'ex capo staff della Casa Bianca Kelly: 'Favorevole alla rimozione di Donald Trump da presidente' (Di sabato 9 gennaio 2021) E' stato silurato alla fine del 2018 dopo essere stato segretario alla Sicurezza interna, poi capo dello staff della Casa Bianca nei quattro anni di Donald Trump. John kelli ha assicurato che ...

L'ex segretario della sicurezza interna silurato nel 2018 a favore del 25esimo emendamento: "I fatti di Capitol Hill mi fanno inorridire" ...

La doppia lista di Franco Smith

Il Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby ha ufficializzato i nomi dei giocatori che prenderanno parte ai raduni giornalieri di Parma e Treviso.

