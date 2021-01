L’Europa orientale aprirà il freezer Meteo gelido

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Grande gelo.Obbiettivo focalizzato sulla seconda metà di gennaio. Manca circa una settimana e il quadroclimatico europeo potrebbe subire scossoni notevolissimi. Attualmente stiamo registrando ripetute ondate di freddo sulcentro occidentale, Mediterraneo compreso. Le anomalie termiche, ovviamente negative, sono preponderanti e continueranno ad esserlo almeno sino all’inizio della prossima settimana. Di contro, per un lungo periodo, i termometri hanno fatto registrare temperature ben più alte del normale sui settori orientali del vecchio continente. Per non parlare del Circolo Polare Artico, letteralmente in “fiamme” in alcune delle sue aree più rappresentative. Ricordate cosa abbiamo scritto innumerevoli volte? Anomalie persistenti chiamano anomalie altrettanto imponenti diametralmente opposte. Ed ecco che prossimamente assisteremo ...