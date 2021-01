Lenovo LaVie Mini è il PC tascabile in stile Nintendo Switch

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Amatee vorreste un'opzione simile su un PC?ha ciò che fa per voi, un PCchiamato. Presentato in anteprima al CES 2021,è un "PC Windowsultra portatile" dotato di un touch-screen da 8 pollici con una CPU Intel Core i7-1180G7 di 11a generazione e grafica Intel Iris Xe. Inoltre pesa solo 580 grammi. Il suo grande punto di forza sono i controller wireless che si collegano anon diversamente dai Joy-Con di. Ha anche un dock opzionale che consente agli utenti di collegarlo a qualsiasi TV o monitor e godersi i contenuti a 4K/60FPS. I controller wireless hanno lo stesso layout dei controller Xbox e sono ...

Eurogamer_it : #Lenovo LaVie Mini è il PC tascabile che ricorda #NintendoSwitch. - MundoConectadoo : Lenovo apresenta Yoga AIO 7, monitores L24i-30 e L27e-30, LAVIE Pro Mobile e LAVIE MINI - oOShinobi777Oo : LaVie annunciato al CES 2021: Il mini PC di Lenovo che ricorda una Nintendo Switch - tech_gamingit : LaVie annunciato al CES 2021: Il mini PC di Lenovo che ricorda una Nintendo Switch - notebookitalia : Lenovo e NEC hanno sviluppato un notebook da gioco 'tascabile' con display da 8' convertibile, processore Intel Tig… -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo LaVie

Amate Nintendo Switch e vorreste un'opzione simile su un PC? Lenovo ha ciò che fa per voi, un PC tascabile chiamato LaVie Mini. Presentato in anteprima al CES 2021, LaVie Mini è un "PC Windows tascabi ...Al CES 2021, Lenovo e NEC annunciano l'arrivo sul mercato del LaVie Mini, un mini PC convertibile, il quale assume come potete vedere dalla foto in alto, ...