Lenovo al CES 2021: ecco tutti i nuovi prodotti! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lenovo al CES 2021. Annunciati tutti i primi prodotti che vedremo prossimamente. In arrivo nuovi IdeaPad 5G, Tab P11, AIO AMD e monitor Nel corso primo trimestre di questo nuovo 2021, Lenovo introdurrà sul mercato diversi prodotti, spaziando da diversi laptop della famiglia IdeaPad, tablet con display 2K e diversi accessori per la produttività. Fino a dispositivi smart home dotati dell'integrazione con Alexa. Presenta anche una nuova gamma di PC desktop all-in-one, apri fila è il modello Yoga AIO 7, che occupa meno spazio grazie a un display rotante, e i due monitor IPS, sottili e dallo stile unico, Lenovo L24i-30 e Lenovo L27e-30. tutti questi, dispositivi progettati per rendere più semplice la vita degli utenti e aiutarli in ogni ...

