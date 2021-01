Le ultime novità meteo: in arrivò il gelo dell’Est ecco quando (Di sabato 9 gennaio 2021) Prossima settimana breve pausa anticiclonica e poi possibile irruzione gelida dall’Est Europa L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio del meteo invernale probabilmente dovremo ancora vederlo a Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Prossima settimana breve pausa anticiclonica e poi possibile irruzione gelida dall’Est Europa L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio delinvernale probabilmente dovremo ancora vederlo a

