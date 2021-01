Le Province della Campania si riuniscono alla Rocca dei Rettori (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’annunciata riunione tra i rappresentanti istituzionali delle Provincie campane riuniti nell’Unione, svoltasi alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, è servita a rinsaldare il patto d’azione per un nuovo protagonismo degli enti di area vasta nella gestione e nel governo del territorio ai fini dello sviluppo. L’incontro, convocato dal Presidente della stessa Upi regionale e della Provincia irpina, Domenico Biancardi, si è concluso dopo due ore di discussione confermando l’unitarietà di intenti per il rilancio del territorio, esigenza quanto mai avvertita nelle aree interne della dorsale appenninica e campana. I piccoli Comuni, che hanno difficoltà gestionali anche e soprattutto per carenza di personale amministrativo, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’annunciata riunione tra i rappresentanti istituzionali delle Provincie campane riuniti nell’Unione, svoltasidei, sedeProvincia di Benevento, è servita a rinsaldare il patto d’azione per un nuovo protagonismo degli enti di area vasta nella gestione e nel governo del territorio ai fini dello sviluppo. L’incontro, convocato dal Presidentestessa Upi regionale eProvincia irpina, Domenico Biancardi, si è concluso dopo due ore di discussione confermando l’unitarietà di intenti per il rilancio del territorio, esigenza quanto mai avvertita nelle aree internedorsale appenninica e campana. I piccoli Comuni, che hanno difficoltà gestionali anche e soprattutto per carenza di personale amministrativo, ...

DD65724315 : @GiorgiaMeloni La stupidita' della destra non è misurabile. Io, pretendo di: continuare a votare come voglio alle e… - rafbarberio : Semplificare i partiti, ridurre il numero dei parlamentari, abolire le Province, riformare il mercato del lavoro, c… - uncorkndrink : Sugarella, in the Viterbese area, is an agricultural center whose origins date back to the 12th century. In Veneto,… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Il 12 novembre Gianni è uscito per un'escursione nella zona del Passo della Borcola, al confine tra le province di #Tr… - rafbarberio : Semplificare il panorama dei partiti, ridurre il numero dei parlamentari, abolire le Province, riformare il mercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Province della Coronavirus, l’Italia si colora di arancione: ecco le nove regioni a rischio Il Sole 24 ORE Nas, controllate 1.848 Rsa: irregolari 281 strutture

ROMA - In concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il ministro della Salute, Ro ...

Ss 36 lavori all'interno delle gallerie "Verceia" e " Monti di Campo

Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, la verniciatura delle pareti, la pulizia e la sostituzione della segnaletica ...

ROMA - In concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il ministro della Salute, Ro ...Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, la verniciatura delle pareti, la pulizia e la sostituzione della segnaletica ...