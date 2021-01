Le pressioni sui primari fatte dalla Regione Veneto per screditare Andrea Crisanti (Di venerdì 8 gennaio 2021) La lettera contro il professore pubblicata sulla stampa locale è stata una manovra dei vertici regionali, con i medici di Padova «presi per il collo» dalle «alte sfere». Un'inchiesta dell'Espresso svela i retroscena politici della gestione della pandemia nelle zone più colpite, da Milano a VeneziaIl fallimento della sanità di Lombardia e Veneto tra nomine agli amici e incapacità politiche " Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 8 gennaio 2021) La lettera contro il professore pubblicata sulla stampa locale è stata una manovra dei vertici regionali, con i medici di Padova «presi per il collo» dalle «alte sfere». Un'inchiesta dell'Espresso svela i retroscena politici della gestione della pandemia nelle zone più colpite, da Milano a VeneziaIl fallimento della sanità di Lombardia etra nomine agli amici e incapacità politiche "

Il virus ha travolto nella prima ondata la Lombardia e nella seconda il Veneto che era stata tra le regioni più efficienti. I due sistemi spesso indicati come modello mostrano tutti i loro limiti ...

Rischio epidemia colposa al Cardarelli, “intervenga la Procura”. Carabinieri in Regione per acquisire atti sul Vietri

Dopo l’esposto dell’avvocato Iacovino, che sta portando avanti un’azione per conto del comitato vittime covid, acquisiti gli atti sulla mancata attivazione del centro covid a Larino. La domanda sulla ...

