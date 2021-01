Lazio, Caicedo incontra gli avvocati: la situazione sul suo futuro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Felipe Caicedo ha incontrato i suoi avvocati per discutere del proprio futuro. Da una parte la permanenza alla Lazio, dall’altra la cessione Giornata importante quella di ieri per Felipe Caicedo, il quale, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ha incontrato i propri avvocati per decidere il proprio futuro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Lo scenario al momento è questo: solo un offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non si muoverà. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Felipehato i suoiper discutere del proprio. Da una parte la permanenza alla, dall’altra la cessione Giornata importante quella di ieri per Felipe, il quale, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, hato i propriper decidere il proprio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Lo scenario al momento è questo: solo un offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non si muoverà. Leggi su Calcionews24.com

