L’azienda produttrice di sistemi di voto Dominion ha denunciato per diffamazione l’ex avvocata di Trump

(foto: Sarah Silbiger for The Washington Post via Getty Images)l'ex avvocata della campagna elettorale di Donald Trump Sidney Powell è stata citata in giudizio per diffamazione dalla società statunitense produttrice di macchine per il voto Dominion Voting Systems Inc. Nel tentativo di ribaltare i legittimi risultati delle scorse elezioni presidenziali, Powell ha presentato numerosi cause legali (tutte respinte per mancanza di prove) nei confronti delL'azienda, accusata di essere al centro di una vasta e infondata cospirazione per "cambiare i voti" dei cittadini nordamericani e favorire Joe Biden. "Le accuse selvagge di Powell sono dimostrabilmente false", ha dichiarato nella sua denuncia la società, con sede a Toronto e Denver.

