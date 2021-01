Lavoro | Istat | disoccupazione cala a 8 | 9% | per giovani a 29 | 5%**

palermomaniait : Istat, nel terzo trimestre aumenta il reddito delle famiglie italiane: +12% - - giuliog : RT @classcnbc: +++Istat, lavoro: +63mila occupati a novembre 2020 m/m (+0.3%), -390mila occupati a/a (-1,7%).+++ - classcnbc : +++Istat, lavoro: +63mila occupati a novembre 2020 m/m (+0.3%), -390mila occupati a/a (-1,7%).+++ - Sabrina24989702 : RT @ClaudioDurigon: #ISTAT: -330 mila occupati rispetto a febbraio, 6,5 milioni di lavoratori in #cig. Siamo di fronte ad una situazione de… - lomestars : RT @VittorioBanti: La botenza di fuogo! Ci sono oltre 400.000 persone che hanno perso il lavoro e quasi 750.000 nuove persone in cerca di l… -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Istat

Il Sole 24 ORE

Lo comunica l'Istat, sottolineando il forte calo del numero di persone in cerca di lavoro che risulta -7,0%, pari a -168mila unità, nel confronto mensile, mentre nell'arco dei dodici mesi raggiunge ...Dove e perché il sistema sanitario è andato in apnea davanti alla pandemia. E cos’ha imparato per venirne fuori ...