Lavoro | Istat | “A novembre +63mila occupati e la disoccupazione cala sotto il livello di febbraio Ma aumentano gli inattivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nonostante le nuove restrizioni anti contagio adottate all’inizio di, quando è partita la suddivisione dell’Italia in tre fasce di rischio, il penultimo mese del 2020 ha visto risalire l’occupazione dopo la battuta d’arresto di ottobre. I nuovi datimostrano un aumento deglidi 63mila unità soprattutto per effetto della ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato, mentre continuano are quelli a termine. Nello stesso mese si sono contati 168mila disin meno e il tasso dito all’8,9%, 0,6 punti in meno rispetto a ottobre, e al 29,5% tra i giovani (-0,4%). Un dato positivo in parte controbilanciato, però, dal forte aumento degliche erano in calo da maggio: a...