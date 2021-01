Lavoro, Confcommercio: segnali contrastanti. Rischio peggioramento (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal mercato del Lavoro arrivano segnali non univoci che testimoniano la complessità del quadro economico congiunturale. È quanto afferma l’Ufficio Studi di Confcommercio commentando i dati sugli occupati e i disoccupati a novembre diffusi dall’Istat. “L’apprezzabile recupero dell’occupazione a novembre – sottolinea Confcommericio – si è associato a un ampliamento dell’area dell’inattività e ciò obbliga a interpretare con molta cautela il calo della disoccupazione (-168mila unità su ottobre) anche perché gran parte dei nuovi inattivi si collocano nella fascia 25-34 anni, la più sensibile a fenomeni di scoraggiamento. La crescita dell’occupazione di novembre ha solo attenuato il vuoto che si è determinato nei mesi di fermo dell’attività e ha, comunque, lasciato fuori soprattutto i lavoratori a termine, segmento nel quale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal mercato delarrivanonon univoci che testimoniano la complessità del quadro economico congiunturale. È quanto afferma l’Ufficio Studi dicommentando i dati sugli occupati e i disoccupati a novembre diffusi dall’Istat. “L’apprezzabile recupero dell’occupazione a novembre – sottolinea Confcommericio – si è associato a un ampliamento dell’area dell’inattività e ciò obbliga a interpretare con molta cautela il calo della disoccupazione (-168mila unità su ottobre) anche perché gran parte dei nuovi inattivi si collocano nella fascia 25-34 anni, la più sensibile a fenomeni di scoraggiamento. La crescita dell’occupazione di novembre ha solo attenuato il vuoto che si è determinato nei mesi di fermo dell’attività e ha, comunque, lasciato fuori soprattutto i lavoratori a termine, segmento nel quale ...

Monserrato punta a rilanciare il commercio: nasce il Centro Commerciale Naturale

Sinergia tra gli imprenditori per rilanciare il commercio in città e far concorrenza alla grande distribuzione: presentato ufficialmente il nuovo centro commerciale naturale che avrà una sua piattafor ...

