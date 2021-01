Latina, servizio mensa scolastica: Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione regolare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Comune di Latina ha effettuato l’aggiudicazione del servizio quinquennale di ristorazione scolastica e asili nido, centri disabili ed anziani, in maniera regolare. È una sentenza importante che mette la parola fine ad una lunga diatriba. L’Amministrazione lavora correttamente perché ha alte competenze professionali al suo interno che sono state valorizzate al servizio dell’intera comunità. Abbiamo voluto garantire, dato straordinario ai tempi dell’epidemia, il servizio mensa sin dal 1 ottobre. E lo abbiamo fatto dopo un attento monitoraggio eseguito insieme ai genitori, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici con l’organizzazione delle commissioni mensa. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildiha ribadito che il Comune diha effettuatodelquinquennale di ristorazionee asili nido, centri disabili ed anziani, in maniera. È una sentenza importante che mette la parola fine ad una lunga diatriba. L’Amministrazione lavora correttamente perché ha alte competenze professionali al suo interno che sono state valorizzate aldell’intera comunità. Abbiamo voluto garantire, dato straordinario ai tempi dell’epidemia, ilsin dal 1 ottobre. E lo abbiamo fatto dopo un attento monitoraggio eseguito insieme ai genitori, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici con l’organizzazione delle commissioni. ...

CorriereCitta : Latina, servizio mensa scolastica: Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione regolare - joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Latina, potenziato il servizio di trasporto pubblico locale per affrontare la pandemia - RadiOndaBlu : Latina. Trasporto pubblico locale, potenziato il servizio - News_24it : LATINA- Dopo un lungo lavoro di confronto svolto da Assessorato e Servizio Mobilità e Trasporti, CSC Mobilità e rap… - Lunanotizie : Latina, i bus pronti per la doppia entrata a scuola. Potenziato il servizio per la stazione -… -