L'asteroide 2009 JF1 allarma la Terra: le probabilità di impatto sul pianeta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 6 maggio 2022 L'asteroide 2009 JF1 passerà molto vicino alla Terra: la traiettoria del corpo celeste, del diametro di 130 metri, è monitorata dalla Nasa. È stato denominato 2009 JF1, ha un diametro pari a 130 metri, viaggia a 80 chilometri orari e il 6 maggio 2022 transiterà a una distanza molto ravvicinata al nostro pianeta. Sulla base della dimensione, dell'orbita e della distanza dal sistema solare, L'asteroide è il quinto corpo celeste per rischio di impatto sulla Terra. Le probabilità che cada sul pianeta, seppur remote, ci sono: la Nasa attraverso un sistema automatizzato chiamato Sentry ha calcolato una possibilità su 3800. Di conseguenza al 0.026% L'asteroide cadrà sulla ...

