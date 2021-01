L' assalto al Congresso può essere anche un incubo per la cybersicurezza americana

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Le immagini dagli Stati Uniti pongono numerosi dubbi su un accesso non autorizzato ai computer federali Il giornalista Elijah Schaffer ha scattato una foto all’interno della sala di Nancy Pelosi, con il PC acceso su Outlook: a rischio le informazioni interne

PaoloGentiloni : Il 45% dei repubblicani approva l’assalto al Congresso. Quella banda di estremisti violenti è figlia legittima di a… - Ettore_Rosato : Le scene dell’assalto al Congresso USA non hanno insegnato nulla a certi personaggi. Eccone l’esempio: questo blogg… - Linkiesta : L'assalto al Congresso americano ha scatenato i disorientati intellettuali italiani: per loro le immagini a cui tut… - luci560 : RT @sole24ore: #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump. Il presidente #Usa twitta dall'account ufficiale #Potus ma anche i nuo… - Italia_Notizie : Trump insieme a staff e famiglia festeggia sulle note di “Gloria” poco prima dell’assalto al Congresso Usa -

Ultime Notizie dalla rete : assalto Congresso

quando i suoi sostenitori hanno assaltato Capitol Hill, dove è andato in scena l'attacco al Congresso degli Stati Uniti durante la certificazione dell'elezione di Joe Biden. La richiesta è precisa: ...(LaPresse) Twitter – come già fatto da Facebook e Instagram – sospende definitivamente l’account di Donald Trump per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza” dopo l’assalto al Congresso dei s ...