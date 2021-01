LAS.fair, una nuova manifestazione rivolta agli artisti emergenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Collabora regolarmente con la rivista internazionale Artforum e scrive, e ha scritto, articoli monografici e interviste per il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, Flash Art, Arte e Critica, ... Leggi su pescaranews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Collabora regolarmente con la rivista internazionale Artforum e scrive, e ha scritto, articoli monografici e interviste per il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, Flash Art, Arte e Critica, ...

pescaranews : LAS.fair, una nuova manifestazione rivolta agli artisti emergenti - FareculturaMag : Pescara: “LAS.fair”, una nuova manifestazione rivolta agli artisti emergenti. - Abruzzo_Eventi : LAS.fair, nuova manifstazione per artisti emergenti: come fare domanda - NotizieAbruzzo : LAS.fair, nuova manifstazione per artisti emergenti: come fare domanda - zazoomblog : LAS.fair una nuova manifestazione rivolta agli artisti emergenti - #LAS.fair #nuova #manifestazione -

Ultime Notizie dalla rete : LAS fair LAS.fair: a Pescara, la nuova fiera dedicata all’arte emergente ExibArt LAS.fair, nuova manifstazione per artisti emergenti: come fare domanda

Fino al 7 febbraio 2021 è possibile inviare le domande di partecipazione: www.lasfair.com, che si terrà all'Aurum dal 28 al 30 maggio ...

LAS.fair: a Pescara, la nuova fiera dedicata all’arte emergente

Dedicata agli artisti emergenti, LAS.fair si terrà a fine maggio 2021, negli iconici spazi dell'Aurum di Pescara: iscrizioni aperte fino al 7 febbraio ...

Fino al 7 febbraio 2021 è possibile inviare le domande di partecipazione: www.lasfair.com, che si terrà all'Aurum dal 28 al 30 maggio ...Dedicata agli artisti emergenti, LAS.fair si terrà a fine maggio 2021, negli iconici spazi dell'Aurum di Pescara: iscrizioni aperte fino al 7 febbraio ...