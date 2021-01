L’appello di Emiliano: chi può lavori e studi da casa, indice incremento dei contagi “non mi rassicura per niente” Il presidente della Regione Puglia avrebbe preferito l'intera Italia in area arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: – RIVOLGO L’appello DI LAVORARE E studiARE DA casa A TUTTI COLORO CHE POSSONO FARE A MENO DI USCIRE DI casa. – CHIEDO A TUTTE LE FAMIGLIE CHE POSSONO GESTIRE DA casa LA DIDATTICA DI PREFERIRLA A QUELLA IN PRESENZA. – SE IN QUESTO MODO RIUSCISSIMO A SALVARE ANCHE SOLO UN NONNO O UN’INSEGNANTE AVREMMO GIÀ RAGGIUNTO IL NOSTRO SCOPO ————————————————————- Oggi il Ministero della salute ha posto la Puglia in zona gialla e quindi al minimo delle restrizioni. Questa la conseguenza dell’indice RT pari ad 1 e della capienza della rete ospedaliera che mai ci ha mandato in zona rossa come ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scrive Michele: – RIVOLGODI LAVORARE EARE DAA TUTTI COLORO CHE POSSONO FARE A MENO DI USCIRE DI. – CHIEDO A TUTTE LE FAMIGLIE CHE POSSONO GESTIRE DALA DIDATTICA DI PREFERIRLA A QUELLA IN PRESENZA. – SE IN QUESTO MODO RIUSCISSIMO A SALVARE ANCHE SOLO UN NONNO O UN’INSEGNANTE AVREMMO GIÀ RAGGIUNTO IL NOSTRO SCOPO ————————————————————- Oggi il Ministerosalute ha posto lain zona gialla e quindi al minimo delle restrizioni. Questa la conseguenza dell’RT pari ad 1 ecapienzarete ospedaliera che mai ci ha mandato in zona rossa come ...

