L'amministrazione più politicamente corretta della storia Usa (Di venerdì 8 gennaio 2021) La squadra dem di Joe Biden rispetta le ecumeniche prescrizioni: ci sono il nero, l'ispanico, il gay... Però alcune nomine fanno già discutere: il nuovo Segretario di Stato Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin sono legati a un fondo di investimento proprio nel settore della sicurezza. C'è il ministro nero, quello ispano-americano, poi la nativa americana (cioè l'indiana), e ovviamente il gay... Il suo avversario Donald Trump l'aveva ribattezzato con disprezzo «Sleepy», cioè «addormentato», ma almeno nella formazione del suo governo Joe Biden dimostra, al contrario, di essere un furbetto coi fiocchi, che occhieggia al facile consenso delle conventicole elettorali che l'hanno portato alla Casa Bianca. La squadra democratica che dal 20 gennaio prenderà possesso dell'amministrazione statunitense è quanto di più prevedibile potesse esserci.

