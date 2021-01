L’America perde 140 mila posti di lavoro. Primo calo dall’inizio del Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Peggiore delle aspettative il dato sul mercato del lavoro in USA a dicembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è stabile al 6,7% come il mese precedente e contro un aumento al 6,8% del consensus. Si sono persi 140 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a novembre erano state create 336 mila buste paga (dato rivisto da 245 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è peggiore del consensus che indicava un aumento di almeno 71 mila posti di lavoro. Il dato è peggiore delle attese anche nel settore privato: si sono persi 95 mila posti di lavoro (era previsto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Peggiore delle aspettative il dato sul mercato delin USA a dicembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è stabile al 6,7% come il mese precedente e contro un aumento al 6,8% del consensus. Si sono persi 140dinei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a novembre erano state create 336buste paga (dato rivisto da 245). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è peggiore del consensus che indicava un aumento di almeno 71di. Il dato è peggiore delle attese anche nel settore privato: si sono persi 95di(era previsto ...

