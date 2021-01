L'alpino di 81 anni che suonava la serenata alla moglie malata di Covid è stato ricoverato per coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'alpino che ha suonato la fisarmonica per la moglie malata di Covid si è ammalato a sua volt a. Stefano Bozzini, 81 anni, era diventato una vera star sui social dopo essere stato filmato mentre ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'che ha suonato la fisarmonica per ladisi è ammalato a sua volt a. Stefano Bozzini, 81, era diventato una vera star sui social dopo esserefilmato mentre ...

