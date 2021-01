L'agente di Milik: 'Il Napoli chiede troppo. Non escludo ritorno di Juve e Roma sul giocatore' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma - " La trattativa con l'Atletico per Milik si è interrotta perché il Napoli non ha accettato l'offerta. Gli Azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l'Atlético può spendere in questo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021)- " La trattativa con l'Atletico persi è interrotta perché ilnon ha accettato l'offerta. Gli Azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l'Atlético può spendere in questo ...

NCN_it : #Milik, l'agente: «Passaggio all'#Atletico saltato perché il #Napoli chiede troppo, forse vogliono perderlo a zero.… - SEMPREFMILAN : RT @ChrisElMuss: #Maldini e #Massara stanno approcciando con l'agente di #Milik per prenderlo a giugno a p.0 Possibili novità per inizio fe… - sportli26181512 : L'agente di Milik: 'Il Napoli chiede troppo. Non escludo ritorno di Juve e Roma sul giocatore': Le parole del procu… - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Milik, parla l'agente: 'Nessuno paga quello che chiede il Napoli. Su Juve e Roma...' #SportMediaset - 2003_manchester : RT @ChrisElMuss: #Maldini e #Massara stanno approcciando con l'agente di #Milik per prenderlo a giugno a p.0 Possibili novità per inizio fe… -