L’agente di Milik | «I nostri avvocati stanno analizzando i comportamenti del Napoli verso di lui»

As intervista Fabrizio De Vecchi, L'agente di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco del Napoli è diventato ormai un caso di mercato. Finito ai margini del Napoli, ancora non si sa che fine farà. Parla dei rapporti tra Milik e il Napoli. «Vorrei sottolineare che Milik è sempre stato una professionista e continua a farlo, allenandosi due volte al giorno. Non ha smesso di pensare di tornare in campo per un solo giorno, e lo sta facendo anche per la Nazionale e l'Eurocup, anche se molti parlano spesso di più di questo. Il club lo ha tenuto lontano da tutte le competizioni e ha avuto anche altri comportamenti che i nostri avvocati stanno analizzando. A volte, ho quasi la sensazione che ...

