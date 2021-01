La Ventura sui vaccini anti-Covid: "Necessario farli" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Simona Ventura ha dichiarato che si sottoporrà, non appena possibile, al vaccino anti-Coronavirus. Simona Ventura, il vaccino: “Lo farò per tornare a vivere” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Simonaha dichiarato che si sottoporrà, non appena possibile, al vaccino-Coronavirus. Simona, il vaccino: “Lo farò per tornare a vivere” su Notizie.it.

Simona Ventura è intervenuta a RTL 102.5 esprimendo la sua posizione in merito ai vaccini anti-Coronavirus e affermando che non appena potrà si sottoporrà al vaccino. Simona Ventura: il vaccino Così c ...

Tour de Ski, un Fabiani ritrovato: secondo in Val di Fiemme nella 15 km tc

Dopo Pellegrino un altro valdostano sugli scudi: Francesco battuto solo dal leader di Coppa, il russo Bolshunov, per 1”8 ...

