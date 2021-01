La variante veneta e la narrazione del consenso

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche con l’anno nuovo la situazione in Veneto diventa, giorno dopo giorno, sempre più critica tanto da spingere il governatore leghista Luca Zaia finalmente a chiedere al governo misure più restrittive e a chiudere sino al 31 gennaio le scuole superiori per le lezioni in presenza. L’ultimo report della regione riferisce ancora di 3.870 nuovi contagi e 89 vittime. La provincia più colpita è Treviso con 844 nuovi casi rispetto alle 17 di ieri, seguita da Verona (781), Venezia (728), Padova (677). La pressione sugli ospedali resta alta: in area non critica ci sono 2.973 pazienti Covid (+18 rispetto al bollettino di ieri), in terapia intensiva 387 (+9). Sino all’entrata in vigore “DPCM Natale” del 3 dicembre e sino ai prossimi sviluppi nella trattativa con il governo la mia regione, da quando il ministero della Salute ha istituito le tre zone, è da sempre in zona gialla, quella ritenuta ...