"La situazione è in peggioramento" Così cambiano i colori delle Regioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Martina Piumatti Il rapporto dell’Iss: "Amento di casi nelle prossime settimane. Rischio di epidemia fuori controllo". Ecco in quali Regioni arriva la stretta La conferma è appesa al verdetto dei tecnici del Cts. Ma i dati dell'ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) parlano chiaro. La Lombardia, riporta il Corriere della Sera, con Rt a 1,27 da lunedì sarà in zona arancione insieme a Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Mentre le altre Regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla. Non ci saranno, invece, Regioni in zona rossa. È attesa in serata l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, considerato il parere della cabina di regia, deciderà sulla classificazione cromatica delle Regioni. Indice Rt e incidenza in salita Nel rapporto dell'Iss ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Martina Piumatti Il rapporto dell’Iss: "Amento di casi nelle prossime settimane. Rischio di epidemia fuori controllo". Ecco in qualiarriva la stretta La conferma è appesa al verdetto dei tecnici del Cts. Ma i dati dell'ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) parlano chiaro. La Lombardia, riporta il Corriere della Sera, con Rt a 1,27 da lunedì sarà in zona arancione insieme a Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Mentre le altredovrebbero rimanere in fascia gialla. Non ci saranno, invece,in zona rossa. È attesa in serata l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, considerato il parere della cabina di regia, deciderà sulla classificazione cromatica. Indice Rt e incidenza in salita Nel rapporto dell'Iss ...

DanziPierluigi : RT @baseitaliaweb: ???? Monitoraggio Iss: situazione «in peggioramento». ????Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna in zona a… - StefaniaFalone : RT @Antonio_Caramia: Parlare di #zonaverde mentre tutti gli indicatori delineano una situazione in netto peggioramento non mi sembra opport… - vittoriolang : RT @baseitaliaweb: ???? Monitoraggio Iss: situazione «in peggioramento». ????Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna in zona a… - AndreD81 : RT @baseitaliaweb: ???? Monitoraggio Iss: situazione «in peggioramento». ????Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna in zona a… - phibylydia : RT @baseitaliaweb: ???? Monitoraggio Iss: situazione «in peggioramento». ????Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna in zona a… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione peggioramento Coronavirus oggi: Pfizer/BionTech: vaccino efficace contro variante inglese e sudafricana. Ue ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, nuove ordinanze: il Lazio verso zona gialla

Queste le novità in vista della prossima ordinanza che verrà emanata presto dal governo. Il Lazio tornerà zona gialla.

"La situazione è in peggioramento" Così cambiano i colori delle Regioni

Il rapporto dell’Iss: "Amento di casi nelle prossime settimane. Rischio di epidemia fuori controllo", "Servono misure rigorose" ...

Queste le novità in vista della prossima ordinanza che verrà emanata presto dal governo. Il Lazio tornerà zona gialla.Il rapporto dell’Iss: "Amento di casi nelle prossime settimane. Rischio di epidemia fuori controllo", "Servono misure rigorose" ...