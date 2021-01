La scuola non riapre, ira dell'Azzolina: "Il Pd ci ha solo preso in giro" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Valentina Dardari Scontro sui rinvii delle Regioni. solo le superiori di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Toscana ripartiranno l’11 gennaio con presenza al 50% La ministra Lucia Azzolina è inviperita con le Regioni alleate del governo. Si sente tradita dal Pd che le aveva promesso di riaprire le scuole superiori al 50% di presenza dopo le festività natalizie. Invece niente, la ministra dell’Istruzione è stata tradita dai suoi. Lunedì scorso, durante il Consiglio dei ministri, Francesco Boccia, il ministro degli Affari regionali, aveva proposto il ritorno sui banchi di scuola del 50% per cento a partire da lunedì 11 gennaio. Ma qalcosa è cambiato in seguito al monitoraggio settimanale odierno dell’Istituto superiore di sanità. nodo 1914435 Le Regioni che non ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Valentina Dardari Scontro sui rinviie Regioni.le superiori di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Toscana ripartiranno l’11 gennaio con presenza al 50% La ministra Luciaè inviperita con le Regioni alleate del governo. Si sente tradita dal Pd che le aveva promesso di riaprire le scuole superiori al 50% di presenza dopo le festività natalizie. Invece niente, la ministra’Istruzione è stata tradita dai suoi. Lunedì scorso, durante il Consiglio dei ministri, Francesco Boccia, il ministro degli Affari regionali, aveva proposto il ritorno sui banchi didel 50% per cento a partire da lunedì 11 gennaio. Ma qalcosa è cambiato in seguito al monitoraggio settimanale odierno’Istituto superiore di sanità. nodo 1914435 Le Regioni che non ...

